8 gennaio 2019- 18:17 Carige: Renzi, 'Di Maio e Salvini non prendano in giro italiani' (2)

(AdnKronos) - "Fateci caso -prosegue Renzi-, il governo del cambiamento per adesso cambia solo i titoli, le parole, il vocabolario. Così il salva banche diventa il 'tutela risparmio'. Così il condono diventa la pace fiscale. Così il premier non eletto diventa avvocato del popolo. Cosi Ilva, Tav, Tap, Terzo Valico, Trivelle". "Chi oggi governa ha il dovere di fare le proprie scelte. Ma gli italiani non possono essere sempre presi in giro. Questi urlano, strillano, negano l'evidenza. Ma anche in questo caso hanno fatto un copia e incolla dei provvedimenti del governo precedente. E su quei provvedimenti ci avevano insultato, diffamato, offeso". "Basterebbe oggi usare un minimo di onestà intellettuale e riconoscerlo, anziché continuare a insultare. A insultare noi, a insultare la realtà. Perché la verità prima o poi ti presenta il conto. Oggi è accaduto sulle banche. Avanti il prossimo".