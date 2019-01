8 gennaio 2019- 13:03 Carige: Rinaldi, 'salvataggio niente a che vedere con quelli precedenti'

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Mi sono divertito a sentire i vari commenti riguardo al salvataggio della Carige che alcuni commentatori paragonano a quelli precedenti. Mi limito a dire che basta andare a vedere quello che è stato fatto dai precedenti Governi. I provvedimenti sono completamente diversi e le situazioni sono completamente diverse". Così all'Adnkronos Antonio Maria Rinaldi, professore di Economia Politica alla Link Campus University di Roma commentando i provvedimenti su Carige decisi ieri dal Consiglio dei ministri. Il salvataggio delle quattro banche (Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara e CariChieti), aggiunge Rinaldi, "è stato pagato dai risparmiatori a tal punto che in manovra c'è stato un risarcimento". "Questa volta, per Carige, si interviene sul capitale per evitare conseguenze peggiori e non c'è alcun pericolo per i risparmiatori di Carige", sottolinea l'economista. La situazione della Carige, aggiunge, "ce la stiamo portando avanti da otto anni anche se la situazione è esplosa oggi. Non è stato un fulmine a ciel sereno. Ci sono regole previste dalla vigilanza europea che prevedono un rientro nei parametri. Insomma, è una situazione molto diversa rispetto a quella delle altre 4 banche".