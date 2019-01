7 gennaio 2019- 15:32 Carige: Uilca non esclude sciopero e manifestazione a Roma

Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Il sindacato bancario Uilca non esclude uno sciopero e una manifestazione a Roma davanti ai Ministeri se non si troverà presto una soluzione sul fronte Banca Carige. E' quanto scrive il segretario generale Massimo Masi in vista dell'incontro con i commissari che si terrà domani a Genova. "È arrivato il momento di dire basta. Questo è quello che diremo martedì nella riunione con i tre Commissari straordinari della Banca. Adesso basta perché vogliamo risposte e impegni e non ci accontenteremo di vacue promesse", sottolinea Masi. Quello che vuole il sindacato è che Carige "venga messa in sicurezza, attraverso una sua ricapitalizzazione e poi, eventualmente, una fusione con un’altra banca". Sull'ipotesi di una fusione dell'istituto ligure con Mps, "abbiamo dato incarico al nostro Ufficio Studi di valutare l’impatto e la fattibilità di questa operazione: non vorremmo -dice Masi - che si ripetesse quello che successe un anno fa con la proposta di effettuare la fusione tra Veneto banca e Pop. Vicenza". In questo caso, però, "crediamo che questa possibilità, se concordata con la Bce, potrebbe essere una strada da non sottovalutare".