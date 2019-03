6 marzo 2019- 20:11 Carige: via libera definitivo Senato a decreto legge

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Con 209 voti favorevoli, nessun contrario e sette astenuti, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, già approvato dalla Camera.Il governo ha accolto ordini del giorno che lo impegnano a valutare un intervento normativo ad hoc per i reati commessi da amministratori bancari, una normativa che tuteli le filiali bancarie nei comuni periferici, la definizione di modelli organizzativi per favorire lo sviluppo di politiche commerciali equilibrate, la tutela delle posizioni lavorative del personale dipendente di Banca Carige, la considerazione dei crediti d'imposta iscritti nelle voci di bilancio di Banca Carige e delle quote di partecipazione in Banca d'Italia, la pubblicazione del piano di ristrutturazione, l'applicazione del trattamento massimo retributivo al personale direttivo, iniziative per i debitori in sofferenza, la comunicazione alle commissioni parlamentari di eventuali rilievi della Commissione europea.