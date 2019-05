30 maggio 2019- 08:58 Carlyle: acquista la vicentina Forgital, operazione da 1 mld

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Operazione da un miliardo di euro per Carlyle, la società di investimento americana che tra i suoi managing director in Italia annovera Marco De Benedetti. Con uno dei suoi fondi europei, ha comprato il 100% di Forgital, una società vicentina specializzata nella produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio per il settore industriale e dell'aerospazio. La società è controllata al momento dalla famiglia fondatrice Spezzapria, con una quota di minoranza in mano al Fondo Italiano d’Investimento gestito da Neuberger Berman. Il closing è previsto nella seconda metà del 2019.