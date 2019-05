30 maggio 2019- 09:50 Carlyle: acquista la vicentina Forgital, operazione da 1 mld (2)

(AdnKronos) - Forgital è una società storica: fondata nel 1873, ha stabilito e sviluppato solide relazioni con i principali produttori di motori per aerei. Con un organico di circa 1.100 dipendenti, opera attraverso nove impianti, tra Italia, Francia e Stati Uniti, unitamente ad una rete commerciale globale. Nadir, Roberto e Giorgio Spezzapria, membri della quinta generazione della famiglia fondatrice, sono "entusiasti" che il gruppo Carlyle abbia deciso di investire "per intraprendere una nuova fase di crescita e di sviluppo della società". Le famiglie di Nadir e Roberto hanno anche un’opzione di reinvestire nella società successivamente al closing della transazione. L'obiettivo di Filippo Penatti, managing director di Carlyle Europe Buyout team è supportare "lo sviluppo di Forgital nella creazione di una piattaforma di crescita globale, in particolare nel settore aerospaziale".Chi ci guadagna dal deal è anche Nb Aurora. Titolare di un 44,55% nel Fondo Italiano di Investimento, tra gli azionisti di Forgital, Nb Aurora guadagnerà con la cessione a Carlyle circa 50 milioni di euro di incasso con una plusvalenza stimata intorno ai 29 mln.