CARNEVALE: A CASALE DI SCODOSIA LA 70ESIMA EDIZIONE DI QUELLO DEL VENETO

28 gennaio 2018- 17:23

Padova, 28 gen. (AdnKronos) - Si apre oggi a Casale di Scodosia il Carnevale del Veneto che, giunto alla sua 70° edizione, si chiuderà il 13 febbraio. “Il carnevale è un momento di divertimento, ma anche un’occasione unica per conoscere e valorizzare il nostro territorio e tutte le sue eccellenze – ha spiegato il consigliere delegato della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo – anche quest’anno verrà data ampia visibilità alle varie iniziative che ci vengono segnalate dai Comuni nel sito web di RetEventi, il contenitore culturale della Provincia. Si tratta di una vera opportunità per i giovani, le famiglie e i turisti che avranno così modo di scegliere una località dove godersi una breve pausa in allegria. Un plauso meritano gli organizzatori del Carnevale del Veneto che tagliano il traguardo dei settant’anni di manifestazione e hanno davvero fatto diventare questa kermesse un punto di riferimento regionale di grande prestigio”.Il programma della 70° edizione è caratterizzato dalla presenza dei grandiosi carri allegorici, costruiti dai maestri cartapestai, dai gruppi mascherati e folcloristici, dagli ospiti nazionali e internazionali, dai mercatini di prodotti tipici e oggettistica creativa, dallo stand gastronomico dove si possono trovare specialità tipiche del territorio e dai tanti eventi collaterali.