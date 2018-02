CARNEVALE: A VENEZIA LA FESTA NON SI FERMA

6 febbraio 2018- 15:16

Venezia, 6 feb. (AdnKronos) - Il Carnevale di Venezia non si ferma. In Piazza San Marco, cuore della festa, sul palco di Creatum-Civitas Ludens ispirato al circo e ai giochi, con la conduzione della Compagnia Pantakin, Venezia continua anche domani mercoledì 7 febbraio dalle ore 14.00 alle 15.00 la Scuola di Circo che in città cerca nuovi artisti. Le lezioni proseguono dalle 15.00 alle 18.00 al Caravan Circus di Piazza San Marco.Tra una lezione e l’altra, sempre con la conduzione di Pantakin, Circo Teatro e Compagnia Barbamoccolo, prosegue il concorso La Maschera più bella. I partecipanti sfilano in passerella, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche nel doppio appuntamento giornaliero. Il concorso diventa ancora più ricco di emozioni, colori e sorprese: anche quest’anno sarà il pubblico a decidere i vincitori giornalieri, grazie ad un meccanismo di votazione ad eliminazione diretta, che coinvolgerà la piazza e i suoi ospiti e decreterà le maschere più belle delle sfilate. E per i vincitori delle sfilate previste tra giovedì a sabato grasso (8-10 febbraio) la finale di domenica 11 febbraio è assicurata. Grande novità per lunedì 12 febbraio con due sfilate dedicate ai bambini.Dalle ore 17.00–17.30 spazio alle Danze Storiche dell’Associazione ASD, Gruppo Dame e Cavalieri. Poi, la musica, dalle ore 17.30–21.00: Piazza San Marco si anima con musica dal vivo e DJ Set con un programma selezionato dai migliori club partner di Red Bull in particolare in consolle il DJ-SET Stefano Guittoni VJ-SET F-Productions.