CARNEVALE: A VENEZIA VA IN SCENA CARNIVAL NIGHTS LIVE 2018 ALL'HARD ROCK CAFE

29 gennaio 2018- 12:25

Venezia, 29 gen. (AdnKronos) - In Bacino Orseolo è appena iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti del Carnevale. Da Venerdì 2 Febbraio a Domenica 11 Febbraio, per sei serate, nove tra artisti e band emergenti di respiro nazionale e internazionale saliranno sul palco del Cafe del Rock per il primo esclusivo Carnival Nights Live che nasce dalla collaborazione tra Hard Rock Cafe Venezia e Home Festival. Sul palco Gli Sportivi, Joan Thiele, Pinguini Tattici Nucleari, Gozzo dei Rumatera, Mariachi Peralta, Damien McFly, Dj ChristianE e e DjB e il Susum party.Inizia così la road to Home Festival 2018, che si terrà a Treviso, in zona ex Dogana, dal 29 agosto al 2 settembre. “E’ con estrema gioia che ci apprestiamo ad iniziare questa collaborazione con l’Hard Rock Cafe” - dice Amedeo Lombardi, founder di Hf - “Ci unisce l’amore per la musica, che poi è la forza che ci ha fatto creare la nostra “casa” a Treviso”.“Siamo felici di aver creato questa sinergia con Home Festival – commenta Eleonora Verdica Costantini, Sales&Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia- perché la musica di qualità e il puro divertimento sono gli elementi che più ci accomunano. E sono gli stessi elementi che, secondo noi, siamo riusciti a garantire nel ricchissimo programma del Carnevale di quest’anno.”.