CARNEVALE: A VENEZIA VA IN SCENA CARNIVAL NIGHTS LIVE 2018 ALL'HARD ROCK CAFE (2)

29 gennaio 2018- 12:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Alla musica di qualità e all’energica invasione di generi musicali per tutti i gusti, farà da cornice una location che rievocherà, coerentemente con il tema scelto per il Carnevale di Venezia di quest’anno, le atmosfere del film “La strada” di Federico Fellini. Per tutto il periodo del Carnevale, infatti, saltimbanchi, domatori di animali, trapezisti e mangiafuoco faranno divertire e meravigliare i fan al Cafe.Durante gli eventi e i concerti, gli appassionati al locale potranno beneficiare della promozione 2x1 sulla birra Nastro Azzurro alla spina.Questo il programma completo: Venerdì 2 Febbraio, dalle ore 20.30, per la prima serata del Carnival Nights Live, doppio appuntamento in musica all’Hard Rock Cafe di Venezia. Il primo live della serata sarà affidato al duo veneziano de Gli Sportivi mentre la chiusura spetterà a DJ Christian Effe, il dj di riferimento dell’Home Festival, noto in tutto il nord Italia per il suo spettacolare “Party Hard”.Gli Sportivi ovvero Lorenzo Petri (chitarra e voce) e Nicola Zanetti (batteria) offriranno al pubblico un concerto carico di forza travolgente e di passione che farà tornare indietro nel tempo. Durante lo show, i due artisti proporranno anche il loro ultimo lavoro “Fuzz days”, uscito nel 2017.