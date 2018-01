CARNEVALE: A VENEZIA VA IN SCENA CARNIVAL NIGHTS LIVE 2018 ALL'HARD ROCK CAFE (5)

29 gennaio 2018- 12:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Giocoso sarà invece il dj set di Gozzo dei Rumatera, il gruppo veneto celebre per l’animo punk-rock “goliardico” e per i brani scritti in dialetto “Te speto fuora” o “Giovanelo el capo del batelo”.I Pinguini Tattici Nucleari nascono a Bergamo nel 2010. L’esordio discogra?co risale al 2012 con l’EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco, dal nome “Gioventù Brucata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche che ?n da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica.Venerdì 9 Febbraio, dalle ore 20.30, per la prima parte della serata il ritmo messicano dei Mariachi Peralta si impadronirà del locale di Bacino Orseolo. A seguire Dj Christian Ee con i suoi set ricchi di sperimentazioni sonore a performance artistiche d’effetto.