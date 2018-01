CARNEVALE: A VENEZIA VA IN SCENA CARNIVAL NIGHTS LIVE 2018 ALL'HARD ROCK CAFE (6)

29 gennaio 2018- 12:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Un gruppo di suonatori già noto al piccolo schermo, i Mariachi Peralta trasporteranno i fan al locale nelle tipiche atmosfere messicane, suonando solo la musica della tradizione. Con i loroguitarròn, la tromba, la chitarra spagnola, la vihuela e la loro simpatia, il gruppo scalderà gli animi di tutti coloro che assisteranno alla performance.Sabato 10 Febbraio, dalle ore 20.30 al Cafe veneziano sarà Susum Party, l’evento itinerante pensato per dare spazio a dj affermati ed emergenti. I più giovani e appassionati artisti della zona si alterneranno alla consolle del Cafe del Rock per portare colore con i loro live show a base dei più diversi e variegati generi musicali, dalla techno all’elettronica, dalla house alla disco.Domenica 11 febbraio, ore 20.30, la rassegna musicale di Bacino Orseolo dedicata al Carnevale si chiuderà con l’acoustic live del giovane e eclettico artista padovano, Damien McFly e il dj set curato da dj Christian Effe. Damien McFly, nome d’arte di Damiano Ferrari, recentemente tornato dall’America, porterà sul palco un sound costruito riarrangiando in chiave folk- pop e indie -rock i successi contemporanei che caratterizzano la scena pop internazionale. Il giovane artista delizierà gli appassionati al locale con i brani delle quattro “Cover Collection” che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico internazionale.