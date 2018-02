CARNEVALE: A VERONA MARTEDì GRASSO CON BALLO IN MASCHERA ALLA GRAN GUARDIA

12 febbraio 2018- 15:52

Verona, 12 feb. (AdnKronos) - Si svolgerà domani, 13 febbraio, in Gran Guardia, il “Ballo in maschera” promosso dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco assieme a tutti i comitati del Carnevale di Verona per festeggiare il Martedì grasso. L’evento, con inizio alle 19.30, prevede balli e musica con i gruppi “Rosso Rubino” e “Fisarfolk”, cena a buffet con gnocchi, tortellini, galani e frittelle, e un servizio bar aperto fino alle 24. Alla serata saranno presenti anche il Papà del Gnoco e le maschere del Carnevale veronese. La partecipazione all’evento ha un costo di 20 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla San Vincenzo di San Bernardino. Il biglietto di ingresso è acquistabile direttamente sul posto. Per partecipare è consigliato l’ingresso con il vestito di carnevale per la foto ricordo finale.L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando insieme al presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi.