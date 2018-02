CARNEVALE: PER FESTEGGIARLO IN VENETO NON C'è SOLO VENEZIA (3)

11 febbraio 2018- 18:16

(AdnKronos) - Casale di Scodosia, nel padovano, invece si fregia della denominazione di Carnevale del Veneto: un evento ricco di iniziative che vanno ben oltre i carri; perciò spazio alla Melavisione e Lupo Lucio, la possibilità di mangiare i piatti della tradizione, un mercatino, Piccadilly Market, Angolo della civiltà contadina e una mostra fotografica antologica del Carnevale.Nel vicentino, tra una Villa del Palladio e l'altra, una bella passeggiata nel centro di Thiene porterà alla chiusura del Carnevale con un programma tutto a misura di bambino con l'animazione di divertenti maschere; alla sera invece, la locale Pro Loco si è inventata un momento tutto dedicato ai nonni: il Padiglione Fieristico ospiterà il Carnevale della Terza Età con una divertente ed originale la serata danzante in maschera. Nonni e nipoti potranno poi prolungare i festeggiamenti, fino al successivo weekend andando a scoprire lo spettacolo interattivo (dove i bambini si trovano ad essere protagonisti in scena) de "La Bella e la Bestia" ambientato in varie stanze del Castello di Thiene. Un evento organizzato proprio a ridosso dei due fine settimana del Carnevale.