CARNEVALE: PER FESTEGGIARLO IN VENETO NON C'è SOLO VENEZIA (4)

11 febbraio 2018- 18:16

(AdnKronos) - A Sappada, da poco passata amministrativamente al Friuli Venezia Giulia dopo un referendum popolare, il Carnevale si chiude Martedì Grasso con una divertente gara sugli sci per bambini. Ma vale la pena fare un salto in questa bella località di montagna anche per incontrare la maschera del 'Rollate'. Si tratta di una specie di grosso orso con una maschera in legno e due grossi campanacci che non lo fanno passare inosservato.Il Rollate è molto amato dai bambini che lo sfidano a corrergli dietro e farsi rincorrere. Anche con il peso della sua pelliccia spesso ci riesce, punendoli con qualche colpo di scopa sul sedere. Il Rollate non è comunque la sola maschera che si può vedere: sono numerose quelle che rappresentano contadini, poveri e signori e che sono tutte create da esperti artigiani del legno che si divertono nel farne di tutti i tipi: da quelle serie e realistiche a quelle mostruose e divertenti.