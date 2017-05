CARONTE & TOURIST, GRUPPO RINNOVA GOVERNANCE IN TRE AMBITI

5 maggio 2017- 13:18

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Riorganizzazione in casa Caronte & Tourist. Sulla base delle acquisizioni dell’ultimo biennio, che hanno prodotto un riequilibrio tra i diversi settori di business, il Gruppo ha deciso di ridisegnare la propria governance ristrutturandosi in tre ambiti, ciascuno con un proprio assetto manageriale. Il traghettamento sullo Stretto rimane in capo alla Caronte &Tourist SpA, di cui sono stati nominati Presidente e Vice Presidente rispettivamente Antonino Repaci e Olga Mondello Franza. Il nuovo Amministratore Delegato è Calogero Famiani.Per quanto attiene al trasporto da e verso le Isole Minori, Vincenzo Franza è stato confermato Presidente della Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A., di cui sono stati nominati vice Presidenti Lorenzo Matacena e Sergio La Cava. L’Amministratore Delegato è Edoardo Bonanno. Il settore Cabotaggio, infine, vede alla presidenza Lorenzo Matacena, con Pietro Franza come vice presidente vicario. Luigi Genghi è stato nominato Amministratore Delegato.