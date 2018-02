CARREFOUR: SOCIETà SU NOVARA, PUNTO VENDITA GESTITO DA TERZO, IN CORSO VERIFICHE

3 febbraio 2018- 19:25

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Abbiamo appreso dalla stampa di questa vicenda che riguarda una lavoratrice in un punto vendita in franchising gestito da un imprenditore terzo. Non riguardando una dipendente diretta di Carrefour, abbiamo immediatamente avviato delle verifiche per chiarire i fatti". Ad affermarlo è Carrefour Italia in una nota in merito alla vicenda della dipendente di un punto vendita in provincia di Novara."Auspicando che ci sia un'evoluzione positiva della vicenda, Carrefour Italia si dissocia fin d'ora da qualsiasi eventuale comportamento che sia stato posto in atto non in linea con il rispetto delle norme di legge e di contratto e si riserva di porre in atto tutte le azioni a tutela della propria reputazione", sottolinea la società.