23 settembre 2018- 14:02 Casa: assessore Veneto, nuove regole per risolvere emergenza abitative (2)

(AdnKronos) - “E’ una legge di giustizia e solidarietà per affrontare l’emergenza abitativa – afferma l‘assessore - vogliamo rendere più efficiente la gestione il patrimonio pubblico, abbassare i tassi di morosità e accorciare le liste di attesa. La riforma interviene infatti sui criteri di accesso e sui canoni, introduce la novità della durata temporale dei contratti di locazione, responsabilizza gli amministratori delle Ater, i Comuni e gli inquilini stessi”.Il fenomeno della morosità incide infatti in maniera significativa sulle condizioni del patrimonio pubblico: nel 2016, su un totale di 36.890 alloggi pubblici (di cui 33.366 di proprietà Ater), quasi 11 mila assegnatari non hanno pagato il canone, per un valore complessivo di 13 milioni di mancati introiti per le Ater. Nel contempo le domande in lista di attesa erano oltre 16 mila e solo il 5 per cento degli aventi diritto è riuscito ad ottenere l’assegnazione di una casa Ater. “Le case Erp – prosegue l’assessore – sono e restano un patrimonio sociale e d’ora in poi saranno assegnate con contratti a termine. Eventuali inquilini ‘incapienti’ saranno aiutati a pagare il canone minimo dal Fondo di solidarietà alimentato da Ater e dai servizi sociali dei Comuni. La nuova legge regionale ‘riserva’ un certo numero di alloggi per le finalità sociali dei Comuni (10%), per le forze dell’ordine (10 %), per i giovani under 35 (8%), le nuove coppie (8%) e le famiglie monoparentali con figli minori (8%).