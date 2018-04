17 aprile 2018- 19:13 CASA CONNESSA RIVOLUZIONERà LO STILE DI VITA

Milano, 17 apr. (AdnKronos) - Se il mercato degli elettrodomestici, nonostante le innovazioni degli ultimi cinque anni, è più 'lento' rispetto ad esempio a quello degli smartphone, è altrettanto vero che "si sta lavorando molto sulle applicazioni della casa connessa, novità eccitanti e fantastiche che rivoluzionano il modo di vivere la casa. Questo farà crescere molto la domanda, il desiderio che sia per una vita più salubre o per una vera necessità, un bisogno”. Lo evidenzia Giovanni Miragliotta, direttore scientifico Osservatorio Iot Politecnico, in occasione della presentazione delle novità di casa Whirlpool alla Design Week.Il futuro della connettività "è molto difficile da prevedere. Basti pensare - osserva - a dove eravamo cinque anni fa per capire quanta strada si può fare, e quanto velocemente, quando le innovazioni si combinano e questo è il vero tema. In realtà ci aspettiamo per alcuni versi che ci siano dei fattori che possono in modo anche fisiologico rallentare queste tecnologie". “Banalmente non capita ogni anno di comperare una nuova cucina o un nuovo frigorifero. Ci sono delle costanti naturali per questo tipo di mercato che sono più lunghe rispetto alla vita di uno smartphone. Ciò detto, si sta lavorando molto sulle applicazioni della casa connessa, novità eccitanti e fantastiche che rivoluzioneranno - assicura - il modo di vivere la casa. Questo farà crescere molto la domanda, il desiderio che sia per una vita più salubre o per una vera necessità, un bisogno. Quindi ci sono queste sue forze contrastanti”. “Noi abbiamo visto che il mercato crescere del 30% anno su anno e ancora non ha pienamente ingranato. Pensiamo che la crescita sarà molto più forte nei prossimi anni” conclude Miragliotta.