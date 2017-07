CASA: DATI STATISTICI NOTARILI, NEL NORD 56% COMPRAVENDITE (2)

6 luglio 2017- 15:39

(AdnKronos) - Il 65% dei finanziamenti sono compresi tra i 50.000 e 150.000 euro, le fasce di età maggiormente 'finanziate' risultano le più giovani comprese tra i 18-35 anni (33,3% del totale) e tra i 36-45 anni (32,4% del totale), il 55% dei finanziamenti è stato concesso agli uomini ed il 45% alle donne.Nel 2016, si rileva ancora nel rapporto, sono state analizzate 29.068 donazioni di beni mobili assoggettate a registrazione fiscale di queste 3.955 riguardano le aziende, 11.819 quote e azioni e 9.812 donazioni di denaro. Le donazioni mobiliari sono più ricorrenti al Nord che non al Sud, segno evidente che la ricchezza mobiliare è più presente nelle regioni del Nord. Nel Mezzogiorno sono molto più ricorrenti le donazioni immobiliari. I beneficiari delle donazioni immobiliari si concentrano maggiormente nella fascia d’età tra i 18 e i 45 anni (oltre il 50%), mentre il 36% dei donatari rientra in quella fra 46 a 65 anni, dato indicativo del fatto che le sistemazioni immobiliari spesso vengono fatte anche in età avanzata, come diretta anticipazione di una successione ereditaria.