CASA, DOMANI A EUROPARLAMENTO CONVEGNO SU HOUSING SOCIALE

26 giugno 2017- 16:22

Milano, 26 giu. -(AdnKronos) - La crescente emergenza abitativa e la necessità di trovare soluzioni efficaci per affrontarla saranno domani al centro del convegno “Verso un mercato sostenibile di Housing Sociale in Europa: quali esperienze dal modello italiano?” in calendario a Bruxelles. L’evento sarà ospitato al Parlamento Europeo dal Vicepresidente David-Maria Sassoli: nell’occasione, Fondazione Cariplo presenterà il sistema di welfare abitativo che, sperimentato con successo in Lombardia e avviato su scala nazionale, può costituire un modello di riferimento per le future politiche comunitarie in materia.Con oltre 120 milioni di persone a rischio povertà ed esclusione sociale, di cui circa 18 solo in Italia, il tema dell’emergenza abitativa si presenta quanto mai attuale. Il nodo resta quello di soddisfare la crescente domanda di alloggi a prezzi accessibili in un contesto caratterizzato da mercati finanziari incerti e minore disponibilità di fondi pubblici per le politiche abitative. Già nel 2004 Fondazione Cariplo ha affidato a Fondazione Housing Sociale (FHS) il compito di sviluppare soluzioni innovative e al contempo sostenibili per affrontare il problema dell’abitare sociale. Il successo del primo fondo immobiliare etico, lanciato e sperimentato a livello locale da FHS, ha ispirato l’attuale Sistema Integrato di Fondi introdotto nel 2009 dal Piano Casa Nazionale.L’audizione parlamentare - si sottolinea in una nota - "costituirà un importante momento di confronto con le Istituzioni europee; un’occasione per condividere con l’Unione l’esperienza italiana di Housing Sociale e il percorso che ha condotto alla costituzione del fondo nazionale - il 'Fondo Investimenti per l’Abitare' - che, con un ammontare di 2 miliardi di euro, si colloca tra i più importanti programmi di investimento ad impatto a livello mondiale".