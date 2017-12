CASA: PADOAN, PER RISTORO PROPRIETARI OCCUPATE SERVE NORMA DI LEGGE

13 dicembre 2017- 15:58

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - "L'assegnazione di risorse finanziarie destinate al ristoro del danno subito dai proprietari degli immobili occupati abusivamente necessita di una norma di legge che, nel quantificare maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, individui la relativa copertura". A precisarlo al 'Question Time' è il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan dopo che il tribunale di Roma "ha emesso una sentenza in cui ha condannato il Governo a risarcire i proprietari degli immobili che sono stati abusivamente occupati in quanto il diritto dei proprietari prevale sull'ordine pubblico". Il Tribunale, rileva Padoan, "ha chiesto in che modo e con quale tempistica il Governo intenda reperire a destinare le spese in questioni e quale ne sia l'ammontare".