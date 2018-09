23 settembre 2018- 14:00 Casa: sindaco Treviso, bene circolare su sgomberi, no all'abusivismo

Treviso, set. (AdnKronos) - "Sono assolutamente d’accordo con il contenuto della circolare sugli sgomberi". Sono le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, che interpellato dall'Adnkronos sul tema del giro di vite del Viminale sulle occupazioni abusive sottolinea "La soluzione all’emergenza abitativa non è e non deve essere l’abusivismo". "Per quanto riguarda il Comune di Treviso - prosegue il primo cittadino, - stiamo operando in grande sinergia con la Regione del Veneto e ATER per arginare il fenomeno, legato soprattutto alle difficoltà economiche e alle situazioni di morosità. In più, la nostra Amministrazione sta mettendo in atto politiche sociali volte a dare nuove opportunità di lavoro, con il supporto delle cooperative e di altre realtà del territorio. La sussidiarietà è importante, ma noi vogliamo dare la possibilità alle persone in difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro così da prevenire le situazioni di disagio".