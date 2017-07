CASA: SOLO AFFITTI, 500 AGENZIA ENTRO 2022 E 7% QUOTA MERCATO

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Raddoppiare la quota di mercato dal 3% a 7%, raggiungendo 500 agenzie dislocate sul territorio nazionale entro il 2022. Questi gli obiettivi annunciati durante la convention aziendale da Silvia Spronelli, presidente di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 350 agenzie (50 in Spagna) ormai terzo franchising immobiliare italiano. Grazie ai 35 mila contratti di locazione gestiti ogni anno, il volume d’affari generato da tutte le agenzie Solo Affitti è pari a circa 35 milioni di euro. Nelle 350 agenzie Solo Affitti lavorano 1000 persone, grazie al cui lavoro hanno potuto trovare casa oltre 1 milione di persone negli ultimi 20 anni. “Le agenzie Solo Affitti – ha spiegato Silvia Spronelli – sono cresciute negli ultimi sette anni del 21%. Un dato in controtendenza rispetto alle chiusure dei punti vendita registrate da altri importanti franchising immobiliari. La nostra iniziativa ‘Punti Partner’, che prevede l’apertura di corner dedicati alle locazioni a marchio Solo Affitti nelle agenzie ‘tradizionali’, sta riscontrando molto interesse con l’apertura negli ultimi due anni di 50 corner”. Sono 400 mila i proprietari di casa che rivolgendosi a Solo Affitti hanno potuto tutelare i propri interessi con servizi come Affitto Sicuro “Tutela uno”, il pacchetto assicurativo già incluso nelle commissioni d’agenzia che garantisce al proprietario di casa il regolare pagamento del canone (fino a un massimo di 4 mensilità), degli oneri accessori e delle spese legali per l’eventuale procedura di sfratto. Grande successo anche per Blogaffitto, il primo blog sulle locazioni gestito da Solo Affitti, tramite il quale ogni anno sono intercettati 5 milioni di utenti e gestite più di 50 mila richieste di consulenza.