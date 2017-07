CASERTA, LITE FINISCE NEL SANGUE: PADRE ACCOLTELLA FIDANZATO FIGLIA

26 luglio 2017- 12:54

Napoli, 26 lug. (Adnkronos) - Interviene nella lite tra la figlia e il suo fidanzato, accoltellando quest'ultimo al braccio. E' successo a Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove i Carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato di lesioni personali aggravate un 54enne del posto. L'uomo, a seguito di una lite scaturita tra la figlia e il fidanzato convivente, si è armato di coltello da cucina e ha colpito il 22enne al braccio sinistro. Il giovane, trasportato all'ospedale Moscati di Aversa, è stato giudicato guaribile in 10 giorni per duplice ferita da arma bianca con ferita di entrata e di uscita all'avambraccio sinistro. Il coltello, della lama di 17 centimetri, è stato sottoposto a sequestro. Il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.