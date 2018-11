7 novembre 2018- 12:36 Caserta: Mattarella, vicino ad Arma per morte vicebrigadiere Reali

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del tragico evento in cui ha perso la vita il vicebrigadiere Emanuele Reali, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Caserta nel corso di un’operazione di polizia. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, signor comandante generale, e all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale dei Carabinieri, Giovanni Nistri.