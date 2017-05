CASINò: A CAMPIONE D'ITALIA BENNATO PROTAGONISTA CON 'PRONTI A SALPARE TOUR' (2)

22 maggio 2017- 13:12

(AdnKronos) - Un viaggio fisico, mentale, culturale e sociale ancora una volta attraverso le mille contraddizioni di in presente che Edoardo Bennato non si stanca di osservare e descrivere sempre in maniera graffiante.Una serata per chi vuole emozionarsi, sorridere e soprattutto pensare lasciandosi trasportare dalle ballate rock, blues e addirittura rossiniane di un Edoardo Bennato che ha raggiunto la maturità senza perdere la voglia di stupire. L'appuntamento è sabato 27 maggio alle 20 al nono piano della casa da gioco per una cena d'autore, preparata dal resident chef Lorenzo Staltari, poi ci sarà spazio solo per le emozioni.