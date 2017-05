CASINò: CAMPIONATO UE CROUPIER, MERLI CERCHERà RIPORTARE TITOLO A CAMPIONE

5 maggio 2017- 12:31

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - L'impresa gli era già riuscita nel 2012 quando a Helsinki riuscì a sbaragliare 28 avversari conquistando il titolo di miglior croupier del Vecchio Continente, assegnato dall’Associazione europea dei Casinò. Adesso Davide Merli, croupier del Casinò Campione d’Italia, deve ripetersi, in trasferta a Londra al The Hippodrome Casino, per riprendersi il suo titolo. L’appuntamento è dall'8 al 10 maggio nella capitale del Regno Unito, dove si disputerà l’undicesima edizione dell’European dealer championship. All'edizione 2017 prenderanno parte 33 croupier, provenienti da 21 paesi europei. I giudici saranno in totale 31 e dovranno esaminare diverse categorie: abilità tecniche, controllo del gioco, ospitalità. "Naturalmente qui a Campione facciamo tutti il tifo per Davide - spiega l’amministratore delegato e vice presidente di Eca, Carlo Pagan -. Sicuramente a Londra saprà farsi valere e dimostrerà che la scuola dei nostri croupier è una delle migliori al mondo. La preparazione e la serietà di tutto il personale di sala, dal direttore di gioco ai responsabili dei singoli tavoli, è la migliore garanzia per i nostri giocatori. Per questo al Casinò Campione d’Italia da anni la formazione viene al primo posto".