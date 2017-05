CASINò: CAMPIONE D'ITALIA FESTEGGIA COMPLEANNO CON SPAGNA, SCIALPI E BONNEY M.

8 maggio 2017- 13:08

Milano, 8 mag. - (AdnKronos) - Il Casinò più grande d’Europa non poteva che scegliere di esagerare per festeggiare i suoi primi dieci anni di vita in quella “nuova pelle” ideata per lui dall’archistar Mario Botta. E così sabato 13 maggio a cantare “Happy birthday”, anzi “Happy building” al Casinò Campione d’Italia saranno tre icone della disco music degli anni ’90 come Ivana Spagna, Scialpi e il gruppo giamaicano dei Boney M.Sul palcoscenico del Salone delle Feste, al nono piano della casa da gioco, risuonerà la voce calda e possente della “Easy Lady” della musica italiana, capace di scalare la hit parade anche in inglese con brani che hanno conquistato la vetta anche della classifica britannica, come “Call Me”, nell’estate del 1987. Dopo aver conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con “Gente come noi”, nel 1995, Ivana Spagna è diventata famosa anche tra i più piccoli per aver prestato la sua voce nella colonna sonora del Re Leone prodotto dalla Disney.Non hanno bisogno di presentazioni i Boney M che hanno fatto la storia della disco music con brani come 'Rivers of Babylon', 'Ma Baker', 'Daddy Cool', 'Sunny', 'Rusputin' e tanti altri successi che sono diventati dei veri e propri classici per chi ama trascorrere il sabato sera in discoteca.