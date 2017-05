CASINò: CAMPIONE D'ITALIA FESTEGGIA COMPLEANNO CON SPAGNA, SCIALPI E BONNEY M. (2)

8 maggio 2017- 13:08

(AdnKronos) - Capace di far scatenare il pubblico, ma anche di appassionarlo e commuoverlo Scialpi, che dall’esordio nel 1983 con Rocking Rolling, subito vincitore della sezione “Discoverde” del Festivalbar, in oltre trent’anni di carriera ha collezionato decine di premi con brani come “No East No West”, “Cry”, sorprendendo il suo pubblico dimostrando di avere grandi doti di attore reinventandosi come protagonista di musical e imponendosi negli ultimi anni anche con brani pop che hanno avuto grande successo nel mercato spagnolo.Tre grandi artisti che renderanno unico l’Happy building del Casinò Campione d’Italia pronto a dedicarsi una grande torta con le immancabili candeline preparata dallo chef, Lorenzo Staltari.