CASINò: CAMPIONE D'ITALIA FESTEGGIA DECENNALE NUOVA SEDE A TEMPO DI DISCO MUSIC

12 maggio 2017- 12:19

Milano, 12 mag. - (AdnKronos) - Da dieci anni il Casinò Campione d’Italia vanta una sede che è un monumento dell’architettura contemporanea, con la griffe di Mario Botta, e la ricorrenza va legittimamente festeggiata. Per questo, sabato 13 maggio, nel Salone delle feste, al nono piano della casa da gioco più grande e interessante d’Europa, a rinnovare gli auguri alla bella sede del Casinò saranno tre interpreti della disco music anni ’90, il gruppo giamaicano dei Boney M, ormai un classico delle discoteche, Ivana Spagna, voce suadente come poche altre, e Scialpi, passato dal Festivalbar al musical a brani pop con rinnovato successo. L’appuntamento - per il quale ci sono posti ancora disponibili - renderà speciale l’”Happy building”, per così dire, del Casinò Campione d’Italia che negli svettanti spazi architettonici sul lago Ceresio celebra un tondo compleanno reso oltremodo ghiotto dalla grande torta, con tanto di rituali candeline, che lo chef Lorenzo Staltari avrà preparato, all’altezza dell’eccezionale occasione.