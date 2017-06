CASINò: CAMPIONE, IN PALIO TITOLO SUPERKOMBAT TRA NEGREA E BECIRBASIC

16 giugno 2017- 18:43

Milano, 16 giu. (AdnKronos) - Un weekend di sport quello in programma sabato 17 giugno sul ring di Bellicum ospitato dal casinò di Campione d'Italia, in collaborazione con l’azienda turistica di Campione d'Italia e la Bulls Gym di Lugano, si sfideranno atleti provenienti da tutt’Europa e dal Marocco. In questa straordinaria occasione, alcuni contendenti lotteranno per vincere titoli internazionali: due titoli mondiali (Wkf Pro), un europeo (Wkf Pro) e uno intercontinentale (Superkombat). A sfidarsi sul ring saranno due autentici giganti come Alexandru Negrea e Mirza Becirbasic.Il primo, rumeno di nascita anche se ormai milanese di adozione, è allenato dal maestro Ahmed Chahidi. Nel suo curriculum Negrea vanta svariate vittorie nei circuiti più importanti a livello mondiale tra cui Superkombat, Bellator kickboxing. Impressionante il percorso che l’ha portato a combattere per la cintura intercontinentale Superkombat: su 14 match disputati 9 vittorie, 5 delle quali prima del limite. Tra lui e la cintura che vale il coronamento di una carriera il giovane campione bosniaco Mirza Becirbasic, che nel suo paese si è distinto per aver bruciato le tappe e che di sicuro sul ring dell'ex-clave si prepara a mettere in mostra il repertorio dei suoi colpi migliori.Anche se il loro è senza dubbio l’incontro più atteso saranno tanti i campioni a sfilare sul ring del Bellicum, il galà di K-1 atteso da tutti gli appassionati di arti marziali del Canton Ticino e del Nord Italia e organizzato dal promoter Francesco Laquale con la supervisione del maestro Ahmed Chaidi, presidente della World Karate Federation Lombardia. A contendersi il titolo mondiale WKF Pro nella categoria fino a 67 chili saranno l'italiano Christian Zahe e il campione marocchino Youssef Sattouti, mentre per la categoria con limite a 81 chili saliranno sul ring lo spagnolo Imanol 'The Spanish Storm' Rodriguez e il romeno Alex Filip.