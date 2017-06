CASINò: CAMPIONE, IN PALIO TITOLO SUPERKOMBAT TRA NEGREA E BECIRBASIC (2)

16 giugno 2017- 18:43

(AdnKronos) - Spazio anche alle 'superdonne' come la campionessa Roberta Sarcinella del Fightclub Team Limbiate, che su 15 match disputati può contare su 9 vittorie e un pareggio, mentre da Roma arriva il 'veterano' Emanuele Tetti, campione italiano Pro Low Kick Fikbms 54 chili, che su 35 match ha al suo attivo 19 vittorie, due delle quali per ko. A mettere d’accorto il pubblico italiano e quello svizzero ci penserà Thomas Sitsarayu, nato nel Bel Paese ma da tempo in forze alla Thai Boxing Bellinzona sotto la guida del maestro Sarayu, con all’attivo una lunga esperienza di combattimenti internazionali in Thailandia e Giappone.Salirà sul ring al nono piano della casa da gioco anche Robert 'Hulk' Costantin, atleta di origine romena che si allena ormai da tempo a Milano, ancora imbattuto e Laurent Clement, dalla palestra Bulls Gym di Lugano che vanta un record di 40 match disputati e 28 vittorie, 12 delle quali per ko. Per il campione svizzero in palio ci sarà il titolo mondiale pro Wkf. Un serata da non perdere quella di sabato 17 giugno, a partire dalle 20, con gli appassionati di kickboxing che sono invitati al Casinò Campione d’Italia.