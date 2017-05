CASINò: NOTTURNO CASINò, IN 12 SCATTI IL VOLTO INEDITO DI CAMPIONE

2 maggio 2017- 17:23

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Troppo pochi per riassumerli con i tempi della storia e troppi per dedicarvi una semplice cronaca. Di sicuro i dieci anni del Casinò Campione d’Italia, pensato dall’archistar Mario Botta, è divenuto una figura iconica conosciuta ben oltre i confini nazionali. Ci voleva l’occhio di un fotografo per saperne cogliere i lati inediti e sorprendenti, una sfida accettata e vinta da Carlo Pozzoni, che in dodici scatti è riuscito a cogliere il casinò nel suo lato più onirico e insieme più umano. Immagini tutte da vedere nella mostra al primo piano del casinò Campione d’Italia che sarà inaugurata martedì 9 maggio alle ore 19 e si potrà visitare fino al 4 giugno.