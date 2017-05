CASINò: PIOGGIA DI VINCITE A CAMPIONE D'ITALIA

25 maggio 2017- 13:55

Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Le vincite sono come le ciliegie al casinò di Campione d’Italia: una tira l’altra. Un 41enne di Ligornetto si è portato a casa 147.800 franchi al termine di due serate fortunate. Proprio come un imprenditore che sabato sera e poi di nuovo martedì ha indovinato per ben tre volte la combinazione vincente della slot al primo piano della casa da gioco: sabato ha vinto 42.800 franchi e martedì il bottino complessivo è stato di 95 mila franchi. Lo scorso 5 maggio un giocatore di Bellinzona ha vinto 150.895 franchi, a fronte di una puntata di appena 30 franchi, ieri pomeriggio una 76enne ticinese si è portata a casa 50.460 franchi e una 60enne milanese ha messo in tasca 19.440 euro.