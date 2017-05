CASINò: SCALA REALE A CAMPIONE, COLPO GROSSO A TAVOLO ULTIMATE TEXAS HOLDEM

13 maggio 2017- 14:45

Milano, 13 mag. (AdnKronos) - Formidabile scala reale di un giocatore bergamasco. Non solo per la vincita - 20.580 euro - ma per la rara combinazione che l'ha generata rendono notevole il colpo messo a segno nella serata di mercoledì 10 maggio da un cliente del casinò Campione d’Italia. Al tavolo di Ultimate Texas Holdem, il giocatore, 52 anni della Bergamasca, con una puntata iniziale di 40 euro, giocando da solo contro il banco lo ha battuto con una scala reale: 10-fante-donna-re-asso di picche. Al giocatore sono andati i complimenti del croupier e di tutti i clienti della casa da gioco.