CASINO': SINDACO CAMPIONE, CON COMUNE SOMMA DEBITI PER OLTRE 140 MLN FRANCHI

12 luglio 2017- 15:34

Milano, 12 lug. (AdnKronos) - "La situazione del comune di Campione d’Italia è drammatica. Negli ultimi dieci anni siamo passati da un avanzo di 34 milioni di franchi a un debito di oltre trenta milioni di franchi ai quali vanno aggiunti altri 2 milioni di euro. Abbiamo debiti con i nostri fornitori e a giugno non è stato possibile pagare gli stipendi dei dipendenti". E’ un quadro allarmante quello tracciato dal neosindaco di Campione d’Italia, Roberto Salmoiraghi, martedì nel corso di un incontro che si è svolto alle 18 e 30 nel Salone delle Feste della casa da gioco di fronte ad oltre quattrocento persone, tra i quali molti dipendenti del Casinò. "La casa da gioco ha sulle sue spalle un debito da 106 milioni e 800mila franchi. Stiamo cercando di fare del nostro meglio per uscire da questa delicata situazione" spiega, rivelando che "nei giorni scorsi siamo andati alla Banca di Sondrio, per chiedere un nuovo prestito dando in cambio azioni di risparmio pubblico. Aspettiamo la risposta entro la fine della settimana. Abbiamo preso contatti anche con i Ministeri, a Roma, per chiedere l’attivazione del decreto strutturale che dovrebbe garantirci 7 milioni di euro per riequilibrare il divario di cambio tra franco ed euro. Abbiamo davanti tre mesi durissimi, ma insieme possiamo ancora farcela".