CASINO': SINDACO CAMPIONE, CON COMUNE SOMMA DEBITI PER OLTRE 140 MLN FRANCHI (2)

12 luglio 2017- 15:34

(AdnKronos) - "Le idee non ci mancano" assicura il primo cittadino. "Insieme alle banche stiamo valutando la possibilità di emettere obbligazioni da immettere sul mercato, così da poter finanziare il rilancio del Casinò e insieme a lui risollevare le sorti di Campione. Posso garantirvi che finché ci saremo noi nessuno toccherà l’occupazione, dobbiamo lavorare e avere meno pretese per noi e più per la nostra comunità, qui o ci salviamo tutti o soccombiamo tutti”.Il risanamento dell’azienda è stato affidato dall’ingegner Marco Ambrosini, designato amministratore unico del Casinò, con un passato in Fiera Milano e alla guida di Villa Erba, il polo fieristico di Como. “Di mestiere faccio l’imprenditore, ma nella mia vita mi sono misurato con aziende che avevano delle partecipazioni pubbliche, con una mission sociale come il Casinò" ha spiegato."Questa azienda e il paese sono strettamente legati e il nostro compito è riportare la situazione in equilibrio. Ho incontrato Rsu e Rsa e c’è la disponibilità di valutare delle soluzioni di concerto con l’azienda, per modificare il trend negativo. L’emissione obbligazionaria sposterebbe il debito a livello temporale. L’aspetto del gioco in sé è il meno preoccupante, anche in queste condizioni il casinò genera un fatturato di oltre 90 milioni di euro l'anno. Il nostro compito - conclude - sarà aumentarlo”.