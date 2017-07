CASINò: TROCCOLI VINCE A CAMPIONE TORNEO POKER ONLY THE BARRACUDAS 39

11 luglio 2017- 15:35

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Vittorio Troccoli ha vinto il torneo di poker 'Only the Barracudas 39' disputato al casinò di Campione. Il campione oltre a un nuovo trofeo è tornato a casa con un premio di 26mila euro e il ticket per l'Evento #1 di Wsop Circuit che mette in palio 600mila euro. "Nessuna strategia predefinita -ha detto il vincitore- adatto il mio gioco mano dopo mano, a seconda di chi mi trovo di fronte e della fase del torneo". Al torneo, con un montepremi da oltre 140mila euro, hanno partecipato 1.170 giocatori accreditati. Nel giugno dello scorso anno Troccoli a Campione vinse la sesta edizione del Red Shark mettendo in fila 702 players.