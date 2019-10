4 ottobre 2019- 16:52 Caso Alpi: figlia Rostagno, 'collegamento con omicidio Mauro? Distinguere prove e ipotesi'

Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova)- "Girano da un paio di giorni articoli che parlano di questo “link” tra i due omicidi (Ilaria Alpi e Mauro Rostagno ndr) con una quantità di imprecisioni e mere ipotesi date come prove. Invito i giornalisti a fare distinzione e chiarezza tra prove e ipotesi e per chi volesse approfondire ricordo che durante il processo di primo grado si è affrontato l’argomento e se ne può leggere nelle motivazioni della sentenza, che trovate online". Sono le uniche parole di Maddalena Rostagno, figlia del giornalista Mauro Rostagno, in riferimento alla decisione del gip di Roma di rigettare la richiesta di archiviazione dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin. Oggi il gip di Roma Andrea Fanelli ha disposto di acquisire atti relativi al fascicolo di indagine sulla morte del giornalista Mauro Rostagno, ucciso dalla mafia nel 1988. La richiesta è stata fatto per verificare eventuali possibili collegamenti tra i due casi. Di più non vuole aggiungere la figlia di Mauro Rostagno, che ha sempre seguito tutte le udienze del processo per l'omicidio del padre.