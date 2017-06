CASO CHARLIE: GIOVANARDI, CORTE EUROPEA HA SUPERATO HITLER

30 giugno 2017- 15:35

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Hitler concesse nel 1938, su richiesta dei genitori, l’uccisione pietosa di un bambino di nome Knauer, dopo la verifica con i medici che fosse un caso disperato a causa delle sue gravi malformazioni fisiche e mentali. Nel ’39 il principio delle uccisioni pietose venne esteso a tutti quei bambini la cui vita non era 'degna di essere vissuta'. Quando i genitori si opponevano si raccontava loro che i figli sarebbero stati portati in 'sezioni speciali' di centri pediatrici per riceve le migliori cure, in realtà i bambini venivano liquidati e i certificati di morte riportavano come causa del decesso 'polmonite'". Lo sottolinea Carlo Giovanardi, senatore di Idea."La Corte europea -aggiunge- ha superato Hitler perché nel caso di Charlie il dissenso esplicito dei genitori è stato brutalmente calpestato con una sfacciata e arrogante prevaricazione che nega la possibilità di nuove cure e comporta una sua eliminazione lontano dall’affetto di papà e mamma. Qualcuno è in grado a questo punto di spiegarmi la differenza fra la 'barbarie nazista' e i 'diktat giuridici' di questa incredibile giustizia europea?"