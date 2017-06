CASO CHARLIE: RENZI, VICENDA MERITAVA ATTENZIONE DIVERSA DA EUROPA

30 giugno 2017- 13:49

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Facciamo proteste ovunque per qualsiasi cucciolo, e facciamo bene. E un piccolo cucciolo d'uomo non valeva un'attenzione diversa delle autorità europee?". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook a proposito del piccolo Charlie Gard."Non riesco a togliermi dalla testa il pensiero del piccolo Charlie. Mi fanno paura i social quando diventano curve da tifoseria con persone che sparano certezze e urlano, non cerco facili like. Ma condivido uno stato d'animo, più che uno status: il dolore di quei genitori e di quel bambino mi rimbomba in testa continuamente", scrive ancora Renzi. "Mi sembra insopportabile per noi, figuriamoci per quella povera famiglia che vive queste ore così. Perché la Corte Europea dei diritti umani (diritti?) non ha concesso la cura sperimentale in America? Perché non consentire alla scienza un ultimo tentativo? "Facciamo proteste ovunque per qualsiasi cucciolo, e facciamo bene. E un piccolo cucciolo d'uomo non valeva un'attenzione diversa delle autorità europee? Per una volta -conclude il segretario Pd- ho più domande che risposte...".