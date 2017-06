CASO CONSIP: AUGELLO-QUAGLIARIELLO, PD ALZA BANDIERA BIANCA

16 giugno 2017- 16:44

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - "Dopo cento giorni di ostinata melina parlamentare per dilazionare il più possibile la discussione della nostra mozione, dopo due annunci di dimissioni di Marroni dalla carica di amministratore delegato di Consip respinti dal ministro del Tesoro Padoan, dopo che lo stesso Padoan ha più volte dichiarato alla stampa l'insussistenza di motivazioni tecniche o statutarie per chiedere le dimissioni di Marroni, il Partito Democratico di Palazzo Madama annuncia oggi la presentazione di una mozione che nella sostanza chiede che si proceda il più rapidamente possibile ad avvicendare i vertici della Consip". Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori di 'Idea' Andrea Augello e Gaetano Quagliariello. "Non vogliamo né commentare né infierire - proseguono - su una scelta dettata da prudenza e dalla consapevolezza che in Aula sarebbe stato impossibile trovare una maggioranza disposta a difendere l'indifendibile Marroni. Martedì, salvo improbabili colpi di scena, avrà fine una vicenda che in un Paese civile non sarebbe mai dovuta nemmeno cominciare: Marroni verrà rimosso e si sentirà, supponiamo, finalmente libero di collaborare appieno per fare chiarezza nella vicenda giudiziaria di cui si è reso co-protagonista. Sentiamo il dovere di ringraziare tutti i 73 senatori che hanno sottoscritto la nostra mozione, a cominciare da quelli di 'Idea' - concludono Augello e Quagliariello - perché questa compattezza si è rivelata decisiva nel ricondurre a più miti consigli il Partito Democratico".