16 novembre 2018- 17:31 Caso Consip: Bellanova, informare e diffamare non sono la stessa cosa

Roma, 16 nov. (AdnKronos) - "Informare e diffamare non sono la stessa cosa. Per la seconda volta oggi questo principio sacrosanto viene ricordato anche a Marco Travaglio. La giustizia non è giustizialismo. Non si fa nelle piazze né sui media. Anche al giustizialismo questo paese ha pagato un prezzo troppo alto. Forse è arrivato il tempo per una grande riflessione collettiva". E' quanto dichiara la senatrice Pd, Teresa Bellanova.