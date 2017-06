CASO CONSIP: FERRARI (PD), DA FIANO NESSUNA RICHIESTA DI CACCIARE MARRONI

21 giugno 2017- 20:36

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - “Fiano non ha mai parlato di una cacciata di Marroni da Consip da parte del governo. Ne è prova il fatto che la mozione del Pd al Senato non chiedeva la rimozione di Marroni mentre quella di Articolo 1 sì. Vediamo che purtroppo si continua a preferire strumentalmente lo scontro a tutti i costi per pura convenienza politica”. Lo afferma Alan Ferrari, deputato del Partito democratico.