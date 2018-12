14 dicembre 2018- 16:00 Caso Consip: Giacomelli, Lotti perbene, sua correttezza sarà confermata

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - "Credo che il lavoro della magistratura vada rispettato sempre, anche quando, come in questo caso, è più difficile farlo. Mi limito quindi a esprimere solidarietà, stima e vicinanza a Luca Lotti, che è non solo un amico ma una persona perbene. Sono certo che ogni approfondimento che verrà ritenuto necessario non farà che confermare la correttezza e la linearità dei suoi comportamenti". Lo dichiara Antonello Giacomelli del Pd.