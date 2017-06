CASO CONSIP: GOTOR, MARCUCCI #STAISERENO

20 giugno 2017- 17:32

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Caro @AndreaMarcucci mi dicono che chiedi verifica politica. Ma su legalità e questione morale quale verifica vuoi fare? #staisereno". Lo scrive su twitter Miguel Gotor di Mdp replicando al senatore Pd, Andrea Marcucci, che ha sollecitato una verifica nella maggioranza dopo la vicenda delle mozioni sul caso Consip oggi al Senato. E sempre via twitter, Marcucci ribatte a Gotor: "In questo modo non si sta in una maggioranza parlamentare ma magari puoi provare la candidatura nel #M5S".