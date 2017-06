CASO CONSIP: INTERROGAZIONE MORANI (PD) A ORLANDO SU WOODCOCK

11 giugno 2017- 12:25

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - La parlamentare del Pd, Alessia Morani, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, circa "inquietanti similitudini" tra "l'inchiesta Consip e un'altra avviata dalla stessa procura e dallo stesso magistrato, John Henry Woodcock, riguardante la cooperativa Cpl Concordia", delle quali hanno dato notizia articoli pubblicato da Il Foglio. "Da notizie di stampa (articoli apparsi sul Foglio, a firma di Luciano Capone) si apprende -si legge nell'interrogazione Morani- di inquietanti similitudini tra due inchieste, diverse tra di loro, ma con gli stessi protagonisti. Le similitudini sarebbero quelle tra l'inchiesta Consip e un'altra avviata dalla stessa procura e dallo stesso magistrato, John Henry Woodcock, riguardante la cooperativa Cpl Concordia. Secondo il Foglio, infatti, partendo dalle indagini sulla metanizzazione dell'isola di Ischia si arrivò alla pubblicazione sul Fatto Quotidiano delle intercettazioni fra il generale della Guardia di finanza Michele Adinolfi e Matteo Renzi, in cui il segretario del Pd esprimeva giudizi sull'allora premier Enrico Letta: conversazioni che non avevano alcun rilievo penale e che non avrebbero dovuto essere pubblicate"."Sempre secondo l'articolo in questione Renzi sarebbe stato intercettato mentre conversa con il generale della Guardia di finanza Adinolfi, che però viene intercettato sulla base di un errore, poiché, nel novembre del 2013, mentre indagano sulla presunta corruzione della Cpl Concordia, gli inquirenti napoletani ascoltano i vertici della cooperativa che, temendo di avere cimici negli uffici, parlano di un 'generale' che potrebbe effettuare una bonifica: per il Pm Woodcock il generale è Adinolfi, mentre in realtà si viene a scoprire che il 'generale' citato era in realtà Matteo Lopez, un militare in pensione titolare della Sigint, un'azienda operante nel ramo della sicurezza aziendale, che effettuava una regolare bonifica".