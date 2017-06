CASO CONSIP: INTERROGAZIONE MORANI (PD) A ORLANDO SU WOODCOCK (2)

11 giugno 2017- 12:25

(AdnKronos) - "Nonostante lo scambio di persona -si legge ancora nell'interrogazione della dem Morani- Adinolfi viene indagato per corruzione e viene intercettato per circa tre mesi, e successivamente la sua posizione è archiviata dallo stesso Woodcock. Dell'intercettazione tra Renzi e Adinolfi, sempre secondo l'articolo in questione, pare si fosse interessato anche il Csm, con un fascicolo aperto nel luglio 2015, che però sarebbe ancora pendente in prima commissione". "'In entrambi i casi, cioè sia nell'inchiesta Consip che in quella e Cpl Concordia, spiega Zanettin consigliere del Csm,-riporta Morani- l'ex premier Renzi è infatti risultato vittima di una fuga di notizie, riguardante una intercettazione penalmente non rilevante, e, per quanto riferito dal Foglio, in ambedue le vicende titolare dell'inchiesta è il dottor Woodcock, assistito dai carabinieri del Noe di Napoli, guidato appunto dal Capitano Scafarto. In entrambi i casi l'intercettazione riguardante l'ex premier è stata fatta arrivare al giornalista Marco Lillo, che l'ha pubblicata'". "Ad accomunare le due inchieste citate sarebbero le ripetute fughe di notizie, manipolazioni delle informative, scontri tra procure, e intercettazioni penalmente irrilevanti e secretate di Matteo Renzi che sono state comunque pubblicate". E quindi si chiede al ministro Orlando "se non ritenga, nell'ambito delle sue competenze, di doversi adoperare, in particolare tramite l'esercizio dei propri poteri ispettivi, affinché venga fatta luce sulla vicenda così come esposta in premessa".