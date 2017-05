CASO CONSIP: PRODI, NON SONO FREUD PER GIUDICARE RAPPORTO TRA RENZI E IL PADRE

18 maggio 2017- 18:22

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Non so dire che rapporto ci sia tra Renzi e suo padre, non faccio lo psicologo. Lo chieda a Freud!". Lo ha sottolineato Romano Prodi, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.